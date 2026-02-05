Klart: Falkenbergs FF säljer anfallaren

Viktor Ekblom har gjort sitt i Falkenbergs FF.

Anfallaren säljs till norska Tromsö IL.

Foto: Bildbyrån

Viktor Ekblom kom till Falkenbergs FF inför fjolårssäsongen från Lunds BK.

Anfallaren stod för en fin debutsäsongen och totalt blev det nio fullträffar på 15 matcher i superettan.

Nu står det klart att anfallaren går vidare i karriären, FFF meddelar nämligen att han säljs till norska Tromsö IL.

– Viktor är en spelare som vi hade höga förhoppningar om inför säsongen och han infriade dem. Han inledde starkt med mål två matcher i rad i seriestarten men drabbades kort därefter av en skada som höll honom borta i några månader. Viktor kom tillbaka starkt och gjorde ytterligare sju mål i Superettan. Nu har vi kommit överens med Tromsö IL om en affär som vi som förening är nöjda med. FFF vill ha en miljö där spelare kan växa, leverera och ta nästa steg i karriären – oavsett om det är nationellt eller internationellt – och detta är ytterligare ett kvitto på det. Det gynnar spelaren, det stärker vår verksamhet och det bidrar till att stärka klubbens varumärke om att ha en bra utvecklingsmiljö, säger FFF:s sportchef Andreas Jankevics.

Anfallaren uttalar sig också:

– Tiden i Falkenberg har varit fantastisk. Jag tar med mig väldigt, väldigt mycket. Det enda som skulle kunna få mig att lämna FFF var om klubben fick det som de värderade mig till och att det var en riktigt bra sportslig chans för mig. Båda klaffade bra. Det var viktigt för mig att det gick rätt till, då jag har stor respekt gentemot Falkenbergs FF. Det säger ändå något att det var den bästa tid jag haft i min karriär trots att jag var skadad en del av tiden. Stöttningen, omhändertaget, lyckönskningarna på läktarna när jag inte kunde vara med och det fantastiska stöd jag fick på läktarna när jag spelade. Det var otroligt. Och att vi kunde göra en så bra säsong gör mig stolt. Jag hoppas att laget fortsätter att ta stora kliv framåt och blir starkare, säger Viktor Ekblom.