Klart: Felix Hörberg till IK Brage

Brage fyller på försvaret inför säsongen.

Högerbacken Felix Hörberg värvas från Trelleborg.

– Så otroligt kul att nu vara klar, säger förvaren till Brages hemsida.

Foto: Bildbyrån

Felix Hörberg startade 24 matcher för ett Trelleborg som ramlade ut superettan i fjol. Högerbacken kommer dock stanna kvar i landets näst högsta serie. IK Brage meddelar att man knyter till sig 26-åringen.

– Det känns väldigt bra att vara klar för IK Brage. Det är en förening med ambitioner som jag delar och ett spelsätt som jag tror passar mig väldigt bra. Så otroligt kul att nu vara klar, säger Hörberg till klubbens hemsida.



Sportchef Ola Lundin:

– Han är en gedigen och modern ytterback som är trygg med bollen och har en bra passningsfot. Dessutom är han en stark ledare som tar ansvar och har höga krav på både sig själv och sin omgivning.

IK Brage slutade åtta i förra årets superetta. Klubben inleder årets säsong borta mot Norrby den 5 april.