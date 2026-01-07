Prenumerera

231108 Mahame Siby under en träning med Malmö FF den 8 november 2023 i Malmö.
Foto: Bildbyrån

Klart: Floppspelare lämnar MFF

Mahamé Siby, 29, lämnar Malmö FF.
Mittfältaren är klar för en flytt till Selangor FC.
– Jag är redo att lämna min bekvämlighetszon, säger han.

Sedan han anslöt till Malmö FF från Strasbourg under sommaren 2022 har det totalt blivit fem tävlingsmatcher för 29-åriga Mahamé Siby. Mittfältaren värvades på ett långt kontrakt för en prislapp som har rapporterats ligga på omkring 10 miljoner kronor, men skador satte stopp för en succé i himmelsblått.

Under de senaste åren har Siby varit utlånad till franska Bastia och Martigues. Nu lämnar han MFF igen.

Siby är klar för en flytt till Selangor FC i Malaysia.

– Jag är redo att lämna min bekvämlighetszon och anta nya utmaningar på en plats jag aldrig har varit förut, särskilt i Asien. Jag ser verkligen fram emot att utforska skönheten i Malaysias kultur, bygga starka relationer med människorna här och lära mig av de erfarenheter jag kommer att få längs vägen, säger han i ett uttalande.

Kontraktet är skrivet över resten av säsongen och gäller fram till i sommar.

