Klart: Floppspelare lämnar MFF

Mahamé Siby, 29, lämnar Malmö FF.
Mittfältaren är klar för en flytt till Selangor FC.
– Jag är redo att lämna min bekvämlighetszon, säger han.
Sedan han anslöt till Malmö FF från Strasbourg under sommaren 2022 har det totalt blivit fem tävlingsmatcher för 29-åriga Mahamé Siby. Mittfältaren värvades på ett långt kontrakt för en prislapp som har rapporterats ligga på omkring 10 miljoner kronor, men skador satte stopp för en succé i himmelsblått.
Under de senaste åren har Siby varit utlånad till franska Bastia och Martigues. Nu lämnar han MFF igen.
Siby är klar för en flytt till Selangor FC i Malaysia.
– Jag är redo att lämna min bekvämlighetszon och anta nya utmaningar på en plats jag aldrig har varit förut, särskilt i Asien. Jag ser verkligen fram emot att utforska skönheten i Malaysias kultur, bygga starka relationer med människorna här och lära mig av de erfarenheter jag kommer att få längs vägen, säger han i ett uttalande.
Kontraktet är skrivet över resten av säsongen och gäller fram till i sommar.
