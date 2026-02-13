Klart: Förre Bajen-favoriten klar för sin 15:e (!) klubb
Den förre Bajen-favoriten Rômulo Cabral har gjort klart med ny klubb.
Utlåning till Tocantinópolis fram till i sommar gäller för brassen.
Det har gått flera år sedan Rômulo Cabral var stor derbykung i Hammarby och brassen har sedan dess avverkat ett gäng olika klubbar.
Nu detta vinterfönster står det klart att anfallaren har skrivit på för sin 15:e (!) klubb.
Denna gång handlar det om en utlåning i hemlandet Brasilien.
Rômulo lämnar Águia de Marabá för andra gången på lån och fram till i sommar så kommer 34-åringen att representera Tocantinópolis.
