Klart: Förre Bajen-favoriten klar för sin 15:e (!) klubb

Den förre Bajen-favoriten Rômulo Cabral har gjort klart med ny klubb.

Utlåning till Tocantinópolis fram till i sommar gäller för brassen.

Foto: Bildbyrån/ Skärmbild från Instagram.

Det har gått flera år sedan Rômulo Cabral var stor derbykung i Hammarby och brassen har sedan dess avverkat ett gäng olika klubbar.

Nu detta vinterfönster står det klart att anfallaren har skrivit på för sin 15:e (!) klubb.

Denna gång handlar det om en utlåning i hemlandet Brasilien.

Rômulo lämnar Águia de Marabá för andra gången på lån och fram till i sommar så kommer 34-åringen att representera Tocantinópolis.