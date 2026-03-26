Klart: Förre Blåvitt-spelaren flyttar till Ålesund

Elias Hagens tid i IFK Göteborg blev inte som han hade tänkt.

Nu har han bytt Vålerenga mot Ålesund genom ett lån.

Det var under vintern 2023 som IFK Göteborg värvade Elias Hagen från norska Bodø/Glimt. Tiden i ”Blåvitt” blev dock inte särskilt lyckad eller långvarig då mittfältaren flyttade tillbaka till Norge, och Vålerenga, ett halvår efter att han anslöt.

I dag står det också klart att Hagen byter klubb ännu en gång. Detta från Vålerenga till Ålesunds FK, genom ett lån över hela 2026.

– Elias har ett bra fotbollshuvud och en bra högerfot, vilket gör honom farlig på fasta situationer och skott från distans. Vi är väldigt glada att ha honom på plats, säger Ålesunds sportchef Oddbjørn Lie i ett uttalande.

Ålesund har inlett årets säsong i Eliteserien, den norska högstaligan, med att ta en poäng på två matcher.

Under sin tid i IFK Göteborg spelade norrmannen 18 matcher i vilka det blev två mål och fyra assist.