Klart: Försvararen förlänger med IFK Norrköping

Deborah-Anne De la Harpe blir kvar i IFK Norrköping.

Hon har förlängt sitt kontrakt med klubben.

– Jag känner mig taggad på denna förlängning, säger hon via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Deborah-Anne De la Harpe kom till IFK Norrköping nu i somras och skrev då på ett kontrakt som sträckte sig över säsongen.

Nu står det klart att hon blir kvar i Peking, hon och klubben är överens om en ny klubb.

– Jag känner mig taggad på denna förlängning eftersom att jag fortsatt får representera Norrköping och bygga på det momentum vi skapade förra säsongen, säger hon via klubbens hemsida.

Det nya avtalet sträcker sig fram till i sommar.

– ”DA” är ett föredöme i hur hon har tagit sig an ett nytt land och ett nytt lag. Från första stund har hon varit väldigt professionell och lagt manken till för att bli en del av IFK Norrköping. Vi är därför väldigt glada över att vi förlängt kontraktet med henne, säger sportchef Dennis Popperyd via klubbens hemsida.