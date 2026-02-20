Klart: Fransson förlänger med IFK Norrköping

Alexander Fransson förblir IFK Norrköping troget.

Denna fredag står det klart att mittfältaren förlänger med klubben.

Det nya kontraktet sträcker sig över 2026, med option om ytterligare ett år.

Foto: Bildbyrån

Alexander Fransson vände hem till IFK Norrköping igen inför förra säsongen.

Nu står det klart att mittfältaren förblir klubben trogen, han har nämligen skrivit på ett nytt kontrakt med Peking. Det nya avtalet sträcker sig över 2026, med en option om ytterligare ett år.

– Jag har mina drömmar och ambitioner med klubben. De har alltid funnits där. Med allt på plats och klart så känns det skönt att kunna få vara med på klubbens nya resa, säger han via klubbens hemsida.

Sportchef Henrik Jurelius uttalar sig också:

– Med “Alle” får vi inte bara en duktig fotbollsspelare utan även viktig rutin och än mer lokal förankring i laget, där vi till den här säsongen har en stor omsättning av spelare. Hans sätt att leda spelare runt omkring sig bedömer vi kan få en bra effekt i träning och match