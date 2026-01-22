Klart: Gais säljer Amatkarijo – till Andreas Alms klubb

Chovanie Amatkarijo lämnar Gais.

Yttern är klar för lettiska FK Liepāja.

– Jag vill tacka mina lagkamrater och de människor som hjälpt mig under de år jag varit i Gais, säger han via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Chovanie Amatkarijo plockades in av Gais sommaren 2023.

Förra hösten spenderade yttern på lån hos Östersunds FK och nu meddelar Gais att han lämnar klubben permanent. Göteborgsklubben är överens med lettiska FK Liepāja, som tränas av Andreas Alm, om en övergång.

– Jag vill tacka mina lagkamrater och de människor som hjälpt mig under de år jag varit i Gais. Jag önskar er all lycka, hälsar Chovanie Amatkarijo.

Totalt blev det tre mål och en assist på 50 matcher för Amatkarijo i Gais.