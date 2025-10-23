Klart: Gais värvar från IFK Värnamo

Gais plockar från IFK Värnamo.

Den unge målvakten har nu presenterats av Göteborgsklubben.

Han ansluter dock först till nästa säsong.

Foto: Bildbyrån

Gais går starkt i allsvenskan och har en Europaplats i egna händer inför de tre avslutande omgångarna.

Samtidigt så står det klart att klubben nu även bygger för framtiden, denna torsdagskväll så meddelar man att man gjort klart med den unge målvakten Adin Tihic.

Tihic kommer senast från IFK Värnamo och ansluter till Gais inför nästa säsong, till en början så kommer han att tillhöra klubbens P19-lag.

– Det kändes som en bra utmaning, GAIS la fram en bra plan för mig, säger Tihic via hemsidan och fortsätter:

– Jag har sett vilka kliv GAIS tagit som klubb och jag ville vara med på det. Men jag kommer få lära mig att ta mer ansvar när jag flyttar, tur att jag kan några recept i alla fall!

Den unge burväktaren har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2027 med Gais.