Klart: Gif Sundsvall lånar ut trio

Gif Sundsvall lånar ut tre spelare.

Jeremiah Björnler, Edvard Carrick och Abdulahi Shino lämnar alla klubben.

Detta via samarbetsavtal.

Gif Sundsvall meddelar denna tisdagskväll att man ingått samarbetsavtal med Friska Viljor FC, Kubikenborgs IF och Lucksta IF.

De tre klubbarna lånar även in en spelare från Giffarna.

Jeremiah Björnler går på lån till Friska Viljor, Edvard Carrick till Kubikenborgs och Abdulahi Shino till Lucksta.

– Vi tror att träningsmiljön varje dag är viktigast för spelarnas utveckling. Vi tror också att våra unga killar behöver tävla och spela matcher. Vi har ingått ett låneavtal med Kuben, Lucksta och Friska Viljor. Med detta låneavtal har våra unga killar möjligheten att spela både för GIF Sundsvalls A-lag och vår samarbetsklubb, säger sportchef Joel Cedergren och fortsätter:

– Spelarna kommer fortsatt att delta i samtliga träningar med GIF Sundsvalls A-lag. Matcherna med A-laget kommer att prioriteras, men spelarna ges möjlighet att spela matcher med samarbetsklubbarna när spelschemat tillåter. Tanken är att detta både ska gynna spelarnas utveckling och samtidigt stärka samarbetet med klubbar i närområdet

Gif Sundsvall placerar sig i skrivande stund på åttondeplats i superettan.