Klart: Häcken värvar 18-åring från Senegal

Häcken har gjort klart med en ny talang.

Det rör sig om 18-åriga Moustapha Mbengu som har kritat på ett femårskontrakt.

– En spännande kombination av storlek, fysik och fin isolerad teknik, säger Martin Ericsson i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken förstärker inför 2026. Den 18-åriga mittfältaren Moustapha Mbengu ansluter till den allsvenska klubben från akademin Cayor Foot i Senegal och har kritat på för Häckens A-lag.

Talangen har tidigare under året varit på provspel med Häcken. Nu värvas Mbengu på permanent basis.

– Han är en offensivt lagd mittfältare med en spännande kombination av storlek, fysik och fin isolerad teknik. Under sommaren imponerade han stort hos oss och gjorde en bra insats i träningsmatchen mot Tromsö. Han kommer främst att matchas i P19 under våren och har en öppen personlighet samt ett stort utvecklingsdriv, så vi önskar honom varmt välkommen till oss, säger fotbollschef Martin Ericsson i ett uttalande.

Moustapha Mbengue klar för BK Häcken 🐝



18-åringen ansluter från senegalesiska Cayor Foot. Mittfältaren har skrivit ett kontrakt över 2030.



Välkommen till BK Häcken, Moustapha Mbengue 💛🖤



🔗 Läs intervjun ⤵️https://t.co/NuAYLnSn7G#bkhäcken pic.twitter.com/QfixKY3vXV — BK Häcken (@bkhackenofcl) December 10, 2025

– Det största vore att representera Senegal i VM och till och med vinna. Jag älskar känslan av att vinna. Min dröm är att vara en professionell spelare, nu får jag leva den drömmen och det känns underbart, säger den 18-åriga talangen.