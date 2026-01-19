Klart: Haglind Sangré stannar i Polen

Marcus Haglind Sangré, 30, stannar i Polen.

Mittbacken har förlängt med Wisla Plock.

Foto: Bildbyrån

Marcus Haglind Sangré, 30, anslöt till Wisla Plock från Örgryte i januari 2024.

Den svenske mittbacken var med och bidrog till att laget kunde kliva upp till högstaligan Ekstraklasa, och denna säsongen har mittbacken bidragit med två assist på 18 matcher.

Nu meddelar den polska klubben på sin hemsida att 30-åringen förlängt sitt kontrakt. Det nya kontraktet är skrivet fram till sommaren 2027.