Klart: Hammarby lånar ut Jardell Kanga till Finland

Jardell Kanga kommer inte att spela i Hammarby eller Sverige under våren.

Istället bär det av till Finland för spel i Ilves Tammerfors.

– Den här utlåningen gör att chansen till speltid i en bra högstaliga blir betydligt större, säger Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg till klubben.

Det var under sommaren som Hammarby värvade Jardell Kanga, 19, från Bayer Leverkusens akademi.



Sedan dess har speltiden varit knapp och 19-åringen har istället fått spela en hel del med HTFF i Ettan.



Nu står det klart att Kanga lånas ut till finska Ilves fram till den 31 juli i sommar.



– Jardell är en spelare vi ser potential i, men det är stenhård konkurrens om våra offensiva platser, och den här utlåningen gör att chansen till speltid i en bra högstaliga blir betydligt större, och det är just matchning på hög nivå han behöver för att ta steg i sin utveckling. Vi kommer följa Jardell nära, och önskar honom lycka till under vårsäsongen, säger sportchef Mikael Hjelmberg i ett uttalande.