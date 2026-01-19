Klart: Hammarby säljer Samuel Adindu till Sirius

Hammarby säljer talangen Samuel Adindu.

Ny klubbadress blir IK Sirius.

Foto: Bildbyrån

Odera Samuel Adindu anslöt till HTFF på lån inför förra årets säsong från Future Pro Soccer. Under sommarfönstret utnyttjade Stockholmsklubben den köpklasul som var inskrivet i låneavtalet. Nu väljer Hammarby att sälja honom till IK Sirius.

– Adindu gjorde väldigt bra ifrån sig i HTFF under förra året, men med den konkurrenssituation som råder på hans positioner i A-laget ser vi det här som den bästa lösningen för alla parter. Vi tackar Adindu för hans insatser hos oss och önskar honom lycka till i hans fortsatta karriär, säger sportchef Mikael Hjelmberg.

Under fjolåret stod Adindu noterad för 14 mål och fyra assist i HTFF.