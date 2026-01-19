Klart: Hammarby säljer Samuel Adindu till Sirius
Hammarby säljer talangen Samuel Adindu.
Ny klubbadress blir IK Sirius.
Odera Samuel Adindu anslöt till HTFF på lån inför förra årets säsong från Future Pro Soccer. Under sommarfönstret utnyttjade Stockholmsklubben den köpklasul som var inskrivet i låneavtalet. Nu väljer Hammarby att sälja honom till IK Sirius.
– Adindu gjorde väldigt bra ifrån sig i HTFF under förra året, men med den konkurrenssituation som råder på hans positioner i A-laget ser vi det här som den bästa lösningen för alla parter. Vi tackar Adindu för hans insatser hos oss och önskar honom lycka till i hans fortsatta karriär, säger sportchef Mikael Hjelmberg.
Under fjolåret stod Adindu noterad för 14 mål och fyra assist i HTFF.
