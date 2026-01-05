Klart: Hammarby säljer Smilla Holmberg till Arsenal

Smilla Holmberg, 19, lämnar Hammarby.

Stockholmsklubben säljer högerbacken till Arsenal.

Foto: Bildbyrån

Smilla Holmberg lämnar sin moderklubb Hammarby IF. Stockholmsklubben säljer högerbacken till Arsenal. Smilla Holmberg har blivit ordinarie i svenska damlandslaget och gjorde sitt första mästerskapsmål i somras. Nu ska hon ut på nya äventyr.

– Det har alltid varit min dröm att spela för Arsenal. Det här är ett väldigt speciellt ögonblick för mig och min familj, men det handlar också om att gå med i en klubb med högsta standard och en stark vinnarkultur. Jag är exalterad över att börja detta nya kapitel, att fortsätta utveckla mitt spel i en krävande miljö och att tävla på högsta nivå. Mina ambitioner ligger i linje med klubbens och jag vill bidra till att vinna titlar här, säger Smilla Holmberg via Arsenals uttalande.

Huvudtränare Renée Slegers är glad att kunna säkra upp talangen.

– Vi är glada att välkomna Smilla till klubben. Hon är en mycket begåvad ung försvarare som bidrar med mångsidighet och atletism, med så stor utvecklingspotential. Jag ser fram emot att arbeta med henne när vi strävar efter fler titlar tillsammans.

Arsenal ligger trea i Womens Super Leauge. 19-åringen står noterad för sex mål och fyra assist i damallsvenskan denna säsong.