Klart: HBK lånar ut Zackarias Nilsson

Halmstads BK lånar ut Zackarias Nilsson.

Målvakten ansluter till BK Astrio över säsongen.

Foto: Bildbyrån

Zackarias Nilsson lämnade BK Astrio för Halmstads BK inför fjolårssäsongen. Målvakten blev kvar i Astrio på lån och noterades för 26 matcher.

Nu står det klart att HBK lånar ut Nilsson till Astrio igen. Avtalet sträcker sig över 2026.

– Fantastiskt, så klart. Det är division 2:s bästa målvakt, skulle jag säga, som ger oss och hela laget en trygg grund att stå på, säger Astrios klubbchef Gianni Izetbegovic till Hallandsposten.

BK Astrio slutade nia i division två i fjol.