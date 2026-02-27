Prenumerera

Klart: HBK lånar ut Zackarias Nilsson

Halmstads BK lånar ut Zackarias Nilsson.
Målvakten ansluter till BK Astrio över säsongen.

Zackarias Nilsson lämnade BK Astrio för Halmstads BK inför fjolårssäsongen. Målvakten blev kvar i Astrio på lån och noterades för 26 matcher.

Nu står det klart att HBK lånar ut Nilsson till Astrio igen. Avtalet sträcker sig över 2026.

– Fantastiskt, så klart. Det är division 2:s bästa målvakt, skulle jag säga, som ger oss och hela laget en trygg grund att stå på, säger Astrios klubbchef Gianni Izetbegovic till Hallandsposten.

BK Astrio slutade nia i division två i fjol.

