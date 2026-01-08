Klart: HBK släpper Alex Hall

Alex Hall, 20, har gjort sitt i Halmstads BK.

Anfallaren är klar för en flytt till Hässleholm.

”Tack Alex, och lycka till!”, skriver klubben.

Foto: Bildbyrån

20-åriga Alex Hall, fostrad i Halmstads BK, spenderade fjolåret på lån i Ängelholms FF. Nu lämnar han HBK permanent för ettan-klubben Hässleholms IF.

"Vi vill tacka Alex för hans tid i klubben och för allt han bidragit med på och utanför planen.

Totalt blev det tre inhopp i allsvenskan för Hall. 2024 var han utlånad till Skövde AIK i superettan.