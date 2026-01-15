Klart: Heitinga blir assisterande i Tottenham

John Heitinga fortsätter sin tränarbana på högsta nivå.

Han är klar som assisterande tränare i Tottenham, där han ansluter till Thomas Franks ledarstab.

Foto: Bildbyrån



John Heitinga tar nästa steg i sin tränarkarriär. Tottenham bekräftar att 41-åringen kliver in som assisterande tränare i A-laget och blir en del av Thomas Franks stab inför den kommande tiden.

Heitinga har byggt upp en gedigen erfarenhet vid sidan av planen sedan spelarkarriären avslutades. Han började som tränare 2016 i Ajax akademiverksamhet, innan han i januari 2023 fick ansvaret att leda Ajax A-lag som tillfällig huvudtränare under resterande del av säsongen.

Därefter följde uppdrag i Premier League. Först som assisterande tränare i West Ham, innan han sommaren 2024 rekryterades till Liverpool i samma roll. I maj 2025 återvände Heitinga till Ajax, den här gången som huvudtränare.

Nu väntar alltså ett nytt kapitel i London.

– John är ett väldigt bra tillskott till vår tränarstab. Hans kompetens, personlighet och karaktär kommer att tillföra stort värde både på och utanför planen, säger Tottenhamtränaren Thomas Frank.

Frank pekar även på Heitingas bakgrund som försvarare.

– Som före detta back blir det ett av hans huvudansvar. Han tar dessutom med sig värdefull erfarenhet från alla nivåer inom spelet, både som spelare och tränare, vilket kommer att hjälpa oss mycket framöver, säger han.

Som spelare hade Heitinga en lång och framgångsrik karriär. Han gjorde över 400 matcher på klubbnivå för bland annat Ajax, Atlético Madrid, Everton, Fulham och Hertha BSC.

På landslagsnivå representerade han Nederländerna vid 87 tillfällen och deltog i flera stora mästerskap.