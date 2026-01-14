Klart: HIF värvar mittfältare från Colombia

Helsingborgs IF värvar sydamerikanskt.

Den 21-årige mittfältaren Harol Romaña har kritat på för tre år.

– Jag är väldigt glad över att vi lyckats få hit honom, säger HIF:s manager Stevie Grieve.

Foto: Bildbyrån

Nu står det klart att Helsingborg förstärker truppen inför säsongen 2026. Det är den 21-åriga Harol Romaña från Colombia som ansluter från Club Boca Juniors de Cali.

– Jag känner en enorm glädje över att få vara en del av denna stora klubb. Jag är stolt, både för min egen och min familjs skull, över att vara här och ge allt för dessa färger. Supportrarna är något helt extraordinärt. Jag har sett videor på dem på arenan och det är otroligt vilket stöd de ger laget. Tränaren verkar vara en fantastisk person utifrån samtalen jag haft med honom. Han berättade mycket om klubben och jag tror att han kommer att vara ett stort stöd för mig. Klubben är verkligen stor och det är en dröm att få bli en del av denna familj, säger han i ett uttalande på HIF:s hemsida.

Kontraktet med superettan-klubben är skrivet över tre år.

– Harol är en snabb, atletisk och dynamisk spelare som kan spela både som nummer tio och tvåvägsmittfältare samt på båda kanterna. Med sina kvalitéer på små ytor, i en mot en-spelet och kombinationsspel runt straffområdet påminner han mycket om en gatuspelare som kommer att addera kreativitet till laget. Utöver det är han aggressiv och gillar att ta den fysiska kampen, säger managern Stevie Grieve.