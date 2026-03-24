Klart: IFK Göteborg säkrar upp talang

Lovina Stafhammar
Oliver Månsson, 16, skriver elitkontrakt med IFK Göteborg.
Kontraktet sträcker sig över tre år.
– En stor dröm och en fantastisk möjlighet, säger han via klubbens uttalande.

Oliver Månsson skriver ett elitkontrakt med IFK Göteborg. Det innebär att han är tillgänglig för både A-laget och för akademin, det meddelar blåvitt via sitt uttalande.

Jag tvekade aldrig när jag blev erbjuden möjligheten. Alla unga spelare i akademin drömmer om att ta steget upp och när kontraktet presenterades var valet väldigt enkelt för mig. Både mina föräldrar och jag känner att min framtid finns i Blåvitt och att det finns en tydlig plan för mig, säger Oliver Månsson via klubbens uttalande.

Sportchef Hannes Stiller säger följande om Månsson:

– Oliver vill verkligen vara här och han vill lägga ner jobbet som krävs av en spelare i IFK Göteborg. Vi tror väldigt mycket på Oliver. Han har gått genom våra egna led och har verkligen visat att det är i Blåvitt han vill vara.

Månsson har redan tre A-lagsmatcher i ryggsäcken.

