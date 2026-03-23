Klart: IFK Norrköping värvar Harrysson

IFK Norrköping presenterar ett nyförvärv.

Mittbacken Josefin Harrysson skriver ett kontrakt över 2027.

– Underbart att komma till en så fin förening, säger 26-åringen i ett uttalande.

IFK Norrköping slutade på en femteplats i damallsvenskan i fjol. Nu har Peking stärkt upp defensiven med en mittbacksvärvning.

Josefin Harrysson ansluter från Växjö DFF på ett kontrakt till och med säsongen 2027.

– Det känns jättebra. Underbart att komma till en så fin förening som IFK Norrköping. Min bild av laget sen tidigare är att de spelar tuff fotboll och att det finns en stark gruppdynamik och där alla bryr sig om varandra och tar hand om varandra. Att det finns en stöttande kultur som gör alla bättre, säger Harrysson på klubbens hemsida.

Pekings sportchef Dennis Popperyd:

– Vi är väldigt glada över att få in Josefin Harrysson. Hon kommer med en gedigen erfarenhet och har spelat väldigt många matcher i OBOS Damallsvenskan, vilket är oerhört värdefullt för oss. Josefin är en smart spelare med en stark spelförståelse och är skicklig i sin positionering. Hon har dessutom en väldigt fin vänsterfot med hög kvalitet i sitt tillslag.

Mittbacken har tidigare representerat klubbar som Kristianstads DFF och FC Rosengård.