Klart: IFK Norrköping värvar norsk mittback

IFK Norrköping fortsätter att förstärka truppen.

Denna fredag så står klart att Jonas Weber ansluter.

– Det känns väldigt bra. IFK Norrköping är en stor klubb i svensk fotboll, säger han via klubbens hemsida.

IFK Norrköping rustar för fullt inför stundande säsong och denna fredag så har Peking gjort klart med ytterligare ett nyförvärv.

Den 21-årige norrmannen Jonas Weber har i dag presenterats.

– Det känns väldigt bra. IFK Norrköping är en stor klubb i svensk fotboll. Det ska bli kul att vara en del av IFK och vara med på resan tillbaka till Allsvenskan. Jag hoppas kunna bidra och det gläder mig att jag ska få spela framför Curva Nordahl och uppleva atmosfären, säger han via klubbens hemsida.

Weber ansluter från Tromsdalen och har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2029.

– I Jonas får vi en snabb mittback som är trygg med boll och kan driva igenom press. Hans naturliga egenskaper bedömer vi kommer passa in väldigt bra i sättet vi vill spela på. Jonas som person drivs och tilltalas av möjligheterna till utveckling och tillsammans bedömer vi att det kan bli en spännande resa tillsammans. Varmt välkommen Jonas, säger sportchef Henrik Jurelius.

