Klart: IK Oddevold värvar Mattias Bahno
IK Oddevold har gjort klart med ett nyförvärv.
Mattias Bahno har presenterats av Uddevallaklubben denna fredagskväll.
IK Oddevold fortsätter att rusta truppen inför den kommande säsongen.
Denna fredagskväll står det klart att man förstärker försvaret med Mattias Bahno.
– Jag är väldigt taggad och inspirerad att få dra på mig denna tröjan och det är rätt steg i karriären. Oddevold känns som en klubb som har hjärtat på rätt ställe, säger han via klubbens hemsida.
22-åringen ansluter som Bosman och har skrivit på ett ettårskontrakt.
– Mattias är en mångsidig spelare som vi hoppas kan komma till oss och få fart på det som bor inom honom, säger klubbens manager Rikard Nilsson.
