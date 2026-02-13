Klart: IK Oddevold värvar Mattias Bahno

IK Oddevold har gjort klart med ett nyförvärv.

Mattias Bahno har presenterats av Uddevallaklubben denna fredagskväll.

Foto: Bildbyrån

IK Oddevold fortsätter att rusta truppen inför den kommande säsongen.

Denna fredagskväll står det klart att man förstärker försvaret med Mattias Bahno.

– Jag är väldigt taggad och inspirerad att få dra på mig denna tröjan och det är rätt steg i karriären. Oddevold känns som en klubb som har hjärtat på rätt ställe, säger han via klubbens hemsida.

22-åringen ansluter som Bosman och har skrivit på ett ettårskontrakt.

– Mattias är en mångsidig spelare som vi hoppas kan komma till oss och få fart på det som bor inom honom, säger klubbens manager Rikard Nilsson.