Klart: Jacob Ouro Ortmark lämnar Hammarby

Det blir bara ett år i Hammarby.

Efter årets säsong kommer Jacob Ouro Ortmark att lämna klubben.

– Han är ett fullblodsproffs som haft en hundraprocentig inställning, säger sportchefen Mikael Hjelmberg.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen som Jacob Ouro Ortmark, 28, lämnade IFK Norrköping för spel i Hammarby.

Nu har den snart passerat – och då kommer Ortmark att lämna ”Bajen”. Det står klart under fredagen då Hammarby själva meddelar det via sin hemsida.

– Det har varit ett nöje att ha Jacob hos oss. Han är ett fullblodsproffs som haft en hundraprocentig inställning rakt igenom och alltid gett allt även om det inte blivit så mycket speltid, och han har varje dag bidragit till den fina träningskultur vi har på Årsta. Vi tackar honom för hans tid här och önskar honom stort lycka till framöver, säger sportchefen Mikael Hjelmberg i ett uttalande.

Med Hammarby har det blivit spel i totalt elva matcher i vilka han har gjort en assist. Utöver IFK Norrköping har han spelat för IF Brommapojkarna, Degerfors IF, IK Sirius och Gefle IF.





