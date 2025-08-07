Det har rapporterats vara på gång under en tid.

Nu är det klart.

Jens Cajuste lånas ut till Ipswich Town från Napoli – ännu en gång.

Efter att ha värvats till Napoli från franska Stade Reims sommaren 2023 har Jens Cajuste spelat 35 matcher för Serie A-klubben.

Under fjolårssäsongen var mittfältaren utlånad till Ipswich Town, då i Premier League, där 25-åringen spelade 33 matcher och gjorde ett mål och en assist.

Sedan tidigare har transferjournalisten Nicolo Schira har Cajuste varit detaljer från att återvända till Ipswich Town.

Nu står det klart att det blir så. Mittfältaren lånas ut till Championship-klubben ännu en gång.

– Jag är väldigt glad att allting har fallit på plats och jag är överlycklig över att vara tillbaka, säger Jens Cajuste på Ipswichs hemsida.

Jens Cajuste står även noterad för 25 landskamper med det svenska A-landslaget.