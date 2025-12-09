Klart: Joakim Felldin stannar i Trelleborg – får ny roll

Joakim Felldin har varit huvudtränare för Trelleborgs damlag.

Nu väljer att han stanna i klubben men får en ny roll.

Foto: Bildbyrån

Joakim Felldin anslöt till Trelleborgs FF under 2023 som huvudtränare. Nu väljer han att stanna i klubben men i en ny roll. Den nya rollen innebär att han blir manager för damlaget och ansvarig för flickakademin.

– Jag har egentligen under hela min tid i föreningen varit involverad i mycket av det som sker utanför planen, även när Johan Bauer var sportchef. Det senaste året har jag varit ännu mer inblandad eftersom ansvaret varit delat mellan mig och Mattias Kronvall, som i rollen som klubbdirektör tog över mycket när Johan lämnade rollen som sportchef, säger Joakim Felldin, via klubbens uttalande.

Under sin tid i Trelleborg har det varit blandade resultat. Ett imponerade debut år i elitettan, uppflyttning i damallsvenskan som man dock åkte ut samma år och i år fajtades man om topplaceringar i elitettan.

– Det känns bra att stanna i Trelleborgs FF, och ambitionen har alltid varit att göra det för att fortsätta bygga vidare på det vi startat. När jag kom till föreningen var vi nykomlingar i Elitettan, och i jämförelse med då är vi på en väldigt bra plats. Flertalet spelare har tagit stora kliv och spelar på en högre nivå tack vare att de varit i vår miljö, och det säger en del om vad vi åstadkommer på Vångavallen, säger Joakim Felldin.

Kontraktet är skrivet över två år.