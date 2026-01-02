Klart: Johnson lämnar Tottenham – klar för Crystal Palace

Brennan Johnson, 24, lämnar Tottenham.

Han är klar för Crystal Palace.

Det meddelar klubbarna under fredagen.

Foto: Bildbyrån

Brennan Johnson anslöt till Tottenham från Nottingham Forest under sommaren 2023. Han har under sin tid i Tottenham gjort 27 mål och 18 assist på 106 tävlingsmatcher.

Under senaste tiden har 24-åringen haft det svårt att få speltid och nu har Tottenham sålt Johnson. Crystal Palace bekräftar på sin officiella hemsida att 24-åringen är klar för klubben.

Han blir därmed klubbens dyraste värvning någonsin. Summans sägs ligga på 33,5 miljoner pund.

Johnsons nya kontrakt stäcker sig till sommaren 2030.