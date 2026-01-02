Klart: Johnson lämnar Tottenham – klar för Crystal Palace
Brennan Johnson, 24, lämnar Tottenham.
Han är klar för Crystal Palace.
Det meddelar klubbarna under fredagen.
Brennan Johnson anslöt till Tottenham från Nottingham Forest under sommaren 2023. Han har under sin tid i Tottenham gjort 27 mål och 18 assist på 106 tävlingsmatcher.
Under senaste tiden har 24-åringen haft det svårt att få speltid och nu har Tottenham sålt Johnson. Crystal Palace bekräftar på sin officiella hemsida att 24-åringen är klar för klubben.
Han blir därmed klubbens dyraste värvning någonsin. Summans sägs ligga på 33,5 miljoner pund.
Johnsons nya kontrakt stäcker sig till sommaren 2030.
