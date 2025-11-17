Officiellt: Jonas Lindberg förlänger med Gais

Han har varit i klubben under flera perioder.

Nu har den nyopererade Jonas Lindberg förlängt med Gais.

Detta fram till slutet av nästa år.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2021 som Jonas Lindberg, 36, värvades tillbaka till Gais efter att ha spelat för IK Sirius i tre års tid.

Totalt sett står han noterad för spel i 175 matcher med ”Makrillarna” – och fler lär det bli.

Under måndagen står det nämligen klart att den nyopererade Lindberg har förlängt sitt utgående avtal. Det nya kontraktet sträcker sig fram till slutet av nästa år.

– Jag är glad att vara kvar ett år till och få vara med om att utveckla GAIS till att bli en toppklubb i Sverige, och med ett spännande Europa-spel som jag ser fram emot!, säger 36-åringen i ett uttalande.

Magnus Sköldmark, teknisk direktör i Gais:

‍– Vi inledde diskussionen under slutfasen av Allsvenskan och det fanns ett tydligt intresse från båda att förlänga. Jonas har gjort det bra under 2025 och trivs utmärkt i GAIS i den roll han är i, och har fortsatt höga ambitioner och är en naturlig ledare, säger Sköldmark.