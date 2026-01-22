Klart: Kajsa Ekström klar för Eskilstuna United

Kajsa Ekström är klar för Eskilstuna United.

Detta meddelar klubben denna torsdag.

Foto: Bildbyrån

Eskilstuna United förstärker inför den stundande säsongen.

De damallsvenska nykomlingarna meddelar denna torsdag att Kajsa Ekström är klar för klubben.

Hon kommer senast från USA där hon de senaste fyra åren spelat collegefotboll.

– Jag ser verkligen fram mot att få chansen med United i allsvenskan. När jag fick frågan om att komma till Eskilstuna blev valet till slut enkelt, säger Ekström.

Hon har skrivit på ett tvåårskontrakt med klubben.