Klart: Kalmar FF lånar ut talangen

Awaka Djoro lämnar Kalmar FF temporärt.

Den unge mittfältaren lånas ut till IK Oddevold.

Foto: Bildbyrån

Kalmar FF plockade in den ivorianske talangen Awaka Djoro från ASEC Mimosas ifjol.

Nu står det klart att mittfältaren temporärt lämnar Smålandsklubben, detta då han lånas ut till superettan-klubben IK Oddevold.

– Vi har hittat en väldigt bra lösning för Awaka genom utlåningen till IK Oddevold. Vi tror mycket på Awaka som har ett 4-årsavtal hos oss. Just nu är det viktigt att spela varje vecka för att fortsätta sin utveckling, säger sportchef Mats Winblad.

Låneavtalet sträcker sig över resten av den här säsongen för Djoro, som har kontrakt med KFF över säsongen 2029.