Klart: Kalmar FF värvar 20-åring

Kalmar FF värvar Vilmer Tyrén, 20.

20-åringen skriver på ett treårskontrakt.

– När Kalmar kom upp som alternativ blev jag direkt väldigt intresserad, säger nyförvärvet via klubbens uttalande.

foto: Bildbyrån

Vilmer Tyrén kommer senast från spel i IFK Göteborg. Nu är han klar för tre år i Kalmar FF.

– Väldigt kul att vi har lyckats knyta till oss Vilmer. Vi ser stor potential i honom och med hans karaktär, målfarlighet och fina spelförståelse ska det bli spännande att se hans utveckling hos oss. Vi ser Vilmer som en spelare som kan användas både som central anfallare och i en mer tillbakadragen roll som 10:a, säger sportchef Mats Winblad.

Vilmer Tyrén säger följande om flytten:

– Det känns jättekul att vara här. När Kalmar kom upp som alternativ blev jag direkt väldigt intresserad. Det är en spännande förening som mår bra, har en fin historia och har väldigt bra faciliteter. Jag kände snabbt att detta var rätt steg för mig. Jag har hört mycket gott om spelargruppen och ser verkligen fram emot att bli en del av den. Det är en familjär förening och just den typen av miljö passar mig väldigt bra.