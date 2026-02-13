Klart: Kalmar FF värvar finsk mittfältare

Kalmar FF har gjort klart med ett nytt nyförvärv.

Marius Söderbäck har presenterats denna fredagskväll.

– Det känns jättebra att komma till Kalmar. Processen har varit ganska lång, så det är en stor lättnad nu när allt är klart, säger han via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Kalmar FF fortsätter att förstärka inför den allsvenska comebacksäsongen.

Denna fredagskväll står det klart att Smålandsklubben plockar in den finske mittfältaren Marius Söderbäck.

– Det känns jättebra att komma till Kalmar. Processen har varit ganska lång, så det är en stor lättnad nu när allt är klart. Redan under första telefonsamtalet med Mats Winblad och Toni Koskela fick jag en väldigt bra känsla. Våra samtal och planen som presenterades kändes helt rätt. Jag gillar sättet som föreningen vill spela fotboll på och hur Toni ser på mig som spelare. Det betydde mycket för mitt beslut och gjorde att jag verkligen ville komma hit. Jag hoppas att vi kan visa att vi är ett lag som hör hemma i Allsvenskan. Personligen vill jag visa alla supportrar som följer matcherna att jag kan göra samma saker här som jag gjort i Finland, säger han via klubbens hemsida.

Mittfältaren har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2028.

– Riktigt härligt att äntligen få till detta. Det har varit en ganska utdragen process, så det är skönt att det nu är klart. Marius är en väldigt spännande poängspelare med smartness, fin teknik och härlig speed. Han behärskar flera positioner, men vi ser honom främst som en ytter. Han har också erfarenhet från landslagsspel och spel ute i Europa. Det ska bli fantastiskt kul att se Marius i Kalmar FF-tröjan under de kommande tre åren, säger sportchef Mats Winblad.