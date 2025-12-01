Klart: Kaptenen lämnar TFF – klar för Ängelholms FF
Charlie Webergs kontrakt med Trelleborgs FF går ut vid årsskiftet.
Nu står det klart att karriären fortsätter i Ängelholms FF för försvararen.
Ettan-klubben har presenterat honom denna måndag.
Charlie Weberg lämnade Helsingborgs IF för Trelleborgs FF inför fjolårssäsongen.
Vid årsskiftet i år går hans kontrakt med klubben ut och nu står det klart att det inte blir någon fortsättning för honom i TFF, som åkte ur superettan den här säsongen. Istället fortsätter karriären i Ängelholms FF.
”Välkommen Charlie Weberg – årets första nyförvärv till ÄFF”, skriver klubben via Instagram.
Weberg noterades för 25 framträdanden i superettan den gångna säsongen.
