Klart: Kaptenen lämnar TFF – klar för Ängelholms FF

Charlie Webergs kontrakt med Trelleborgs FF går ut vid årsskiftet.

Nu står det klart att karriären fortsätter i Ängelholms FF för försvararen.

Ettan-klubben har presenterat honom denna måndag.

Foto: Bildbyrån

Charlie Weberg lämnade Helsingborgs IF för Trelleborgs FF inför fjolårssäsongen.

Vid årsskiftet i år går hans kontrakt med klubben ut och nu står det klart att det inte blir någon fortsättning för honom i TFF, som åkte ur superettan den här säsongen. Istället fortsätter karriären i Ängelholms FF.

”Välkommen Charlie Weberg – årets första nyförvärv till ÄFF”, skriver klubben via Instagram.

Weberg noterades för 25 framträdanden i superettan den gångna säsongen.