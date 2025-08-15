Klart: KFF värvar Emeka Nnamani

Kalmar FF värvar nytt.

23-årige Emeka Nnamani skriver på ett treårsavtal med superettanklubben.

– Jag är väldigt glad, säger nyförvärvet i ett uttalande.

Kalmar FF utmanar i superettan-toppen. Nu stärker de upp med ett nyförvärv. Danske Emeka Nnamani skriver på ett treårskontrakt med KFF.

– Jag är väldigt glad över att ha skrivit på för Kalmar FF. Det har funnits andra alternativ, men jag har känt till föreningens intresse under en längre tid och vet att de har följt mig noga. Det betyder mycket för mig och ger både motivation och självförtroende att de uppskattar mina kvaliteter som spelare. Att få komma hit ser jag som en fantastisk möjlighet och jag är övertygad om att det är ett bra steg för mig för att fortsätta utvecklas, säger han i ett uttalande.

Tf. sportchef Peter Swärdh:

– Emeka Nnamani är en spelare vi har följt under en längre period. Han har fart, bra boxspel, fysik och teknik. Det ska bli spännande att se honom i den rödvita tröjan och vi hälsar honom varmt välkommen till föreningen.

Nnamani har tidigare representerat danska B.93 och FC Nordsjælland.



