Klart: Kurt Zouma till Al-Wasl

Kurt Zouma flyttar till Förenade arabemiraten.

Fransmannen är klar för Al-Wasl.

Kurt Zouma, 31 har varit runt i ett antal klubbar sedan han lämnade West Ham. Den franske mittbacken kommer senast från Cluj i Rumänien. Zouma lämnade Rumänien i Januari och nu står det klart att han flyttar till Dubai.

Zouma har presenterats av Al-Wasl i Förenade arabemiraten.

Kurt Zouma har tidigare spelat i klubbar som Chelsea, Everton och Stoke.