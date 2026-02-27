Klart: Kurt Zouma till Al-Wasl
Kurt Zouma flyttar till Förenade arabemiraten.
Fransmannen är klar för Al-Wasl.
Kurt Zouma, 31 har varit runt i ett antal klubbar sedan han lämnade West Ham. Den franske mittbacken kommer senast från Cluj i Rumänien. Zouma lämnade Rumänien i Januari och nu står det klart att han flyttar till Dubai.
Zouma har presenterats av Al-Wasl i Förenade arabemiraten.
Kurt Zouma har tidigare spelat i klubbar som Chelsea, Everton och Stoke.
