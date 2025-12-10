Klart: Lämnar Elfsborg – efter tolv matcher

Daniel Granli, 31, har gjort sitt i Elfsborg.

Mittbacken lämnar klubben i samband med att kontraktet går ut.

– Stort tack till alla för en väldigt fin tid, säger han.

Foto: Bildbyrån

Mittbacken Daniel Granli kom in som en kortsiktig lösning till Elfsborg inför säsongen. Nu, ett år senare, står det klart att 31-åringen lämnar klubben i samband med att kontraktet går ut till årsskiftet.

– Alla positiva ord jag hörde inför att jag kom hit stämde verkligen, det är en väldigt fin klubb med bra fans och många bra människor vid sidan om. Vi hade givetvis velat vinna fler matcher och hamna högre i tabellen men jag är glad att jag fick möjlighet att spela i IF Elfsborg och hade en väldigt fin tid både med laget och i staden, säger Granli i ett uttalande.

Det blev bara totalt tolv framträdanden i Elfsborgströjan efter ett skadedrabbat år.

– Stort tack till alla för en väldigt fin tid. Både spelare, ledare och andra inom föreningen. Tack också till alla supportrar – fortsätt med den fina uppbackningen ni gett laget under året, det betyder mer än ni tror. Jag är säker på att Elfsborg kommer att få ett bra år i allsvenskan 2026 och jag önskar föreningen all lycka till, säger mittbacken.

Oscar Hiljemark, manager:

– Daniel har under sin tid här tyvärr varit skadad i perioder men vid de tillfällen han spelat visat sina kvaliteter. Vi tackar Daniel för hans tid och insatser i IF Elfsborg och önskar honom stort lyckan till i fortsättningen.

Efter att Daniel Granlis kontrakt löper ut vid årsskiftet lämnar försvararen föreningen. Vi tackar Daniel för insatserna i Gulsvart och önskar lycka till i kommande utmaningar.



Läs mer på https://t.co/dK5ypS2wB3

_______#vitillsammans #elfsborg #borås pic.twitter.com/KAyQaurRt4 — IF Elfsborg (@IFElfsborg1904) December 10, 2025

– I samband med att avtalet nu vid årsskiftet går ut så har vi enats om att inte förlänga det och vi önskar Daniel all lycka till i sina fortsatta utmaningar och tackar för hans tid i Gulsvart, säger klubbchef Stefan Andreasson.