Klart: Landskrona Bois säljer Rassa Rahmani

Landskrona Bois säljer Rassa Rahmani.

Mittbacken är klar för österrikiska SCR Altach.

Foto: Bildbyrån

Rassa Rahmani kom till Landskrona Bois sommaren 2024.

Nu står det klart att den 26-årige mittbacken går vidare i karriären.

Skåneklubben meddelar denna torsdag att mittbacken säljs till österrikiska SCR Altach.

– Jag vill tacka Rassa för hans två år i Landskrona BoIS och för alla fina insatser i den randiga tröjan. Rassa och BoIS har på många sätt varit en perfekt match. Laget först, hårt jobb och ett otroligt fint passningsspel. Jag önskar honom stort lycka till i Österrike. På återseende, säger Landskronas tränare, Robin Asterhed, via klubbens hemsida.