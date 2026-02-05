Klart: Landskrona Bois säljer Rassa Rahmani
Landskrona Bois säljer Rassa Rahmani.
Mittbacken är klar för österrikiska SCR Altach.
Rassa Rahmani kom till Landskrona Bois sommaren 2024.
Nu står det klart att den 26-årige mittbacken går vidare i karriären.
Skåneklubben meddelar denna torsdag att mittbacken säljs till österrikiska SCR Altach.
– Jag vill tacka Rassa för hans två år i Landskrona BoIS och för alla fina insatser i den randiga tröjan. Rassa och BoIS har på många sätt varit en perfekt match. Laget först, hårt jobb och ett otroligt fint passningsspel. Jag önskar honom stort lycka till i Österrike. På återseende, säger Landskronas tränare, Robin Asterhed, via klubbens hemsida.
