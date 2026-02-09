Klart: Leonardsson skriver A-lagskontrakt med Degerfors

Olle Leonardsson har tagit steget in i proffsfotbollens värld.

Detta då han har skrivit ett A-lagskontrakt med Degerfors IF.

Foto: Bildbyrån

Under måndagskvällen meddelar Degerfors IF att man har valt att skriva ett A-lagskontrakt med en talang.

Detta i form av 18-årige Olle Leonardsson som har kritat på fram till slutet av 2028.

– Det känns jättebra! Grym känsla! Jag tycker att det gått bra för mig i vinter när jag har spelat och tränat med A-laget, säger Leonardsson i ett uttalande och fortsätter:

– Det är ett plus att det blivit ett par mål också. Det är bra tempo på träningarna och jag har kommit in bra i gruppen.

Degerfors sportchef Patrik Werner om anfallstalangen:

– Vi har ju haft Olle hos oss sedan i somras och följt hans utveckling på nära håll. Han fick chansen från start i träningsmatchen mot Sandviken innan gick på uppehåll och tog den. Han följde sedan upp med flera fina insatser, inte minst den mot AIK. Olle har verkligen visat framfötterna här under vintern och det känns bra att vi får in honom i A-laget där han stärker upp vår anfallsbesättning, säger han.

