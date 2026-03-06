Klart: Liam Olausson klar för ny klubb

Liam Olausson, 23, lämnade Varberg i fjol.

Nu har han hittat en ny klubb.

Anfallaren är klar för division 2-klubben IK Sleipner.

Foto: Bildbyrån

Liam Olausson lämnade Varberg Bois i november efter att ha spelat två matcher i superettan under fjolåret.

Nu har han fått en ny klubb. Division 2-klubben IK Sleipner meddelar att Olausson förstärker truppen.

– Sleipner har en superintressant trupp och satsningen som görs tillhör högre divisioner än division 2, säger han till hemsidan.

Calle Svensson, manager i Sleipner, säger följande om sin nya värvning:

– Liam är en spelare med väldigt fina meriter trots sin unga ålder, säger han och fortsätter:

– Att redan ha gjort över 40 matcher i Superettan säger mycket om vilken nivå han håller. Vi är väldigt glada över att han väljer att komma till Sleipner och han kommer bidra med både kvalitet och erfarenhet till gruppen.