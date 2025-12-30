Klart: Linköping värvar från Piteå

Efter tre år i Piteå DFF tackar Emma Viklund för sig.

Nu fortsätter karriären i Linköpings FC.

– Här adderar vi ytterligare en spelare som håller damallsvensk nivå, säger sportchef Mia Eriksson.

Foto: Bildbyrån

Efter den damallsvenska säsongen 2025 tackade Linköpings FC för sig då man slutade på en nästjumboplats.

Nu väntar alltså spel i elitettan nästa säsong, då kommer man att ha förstärkt sin trupp med en spelare från Piteå DFF.

Detta då den 24-årige anfallaren Emma Viklund har kritat på för LFC.

– Det känns väldigt bra att ha skrivit på för LFC! Jag har fått ett väldigt bra intryck av klubben och det känns som rätt steg för mig att fortsätta utvecklas som fotbollsspelare. Jag ser väldigt mycket framemot nästa säsong och att få representera Linköping, säger Viklund i ett uttalande.

Mia Eriksson, sportchef i Linköpings FC:

– Emma är en spännande spelare som har hunnit med att samla på sig goda erfarenheter de senaste åren. Hon är en offensiv pjäs med intressanta egenskaper och dessutom vänsterfotad. Här adderar vi ytterligare en spelare som håller damallsvensk nivå och som har varit med och vunnit en titel med Piteå, en klubb som är känd för att utveckla spelare med kämparglöd. Vi är väldigt glada över att Emma väljer att sätta sin signatur på ett kontrakt som gör henne till LFC-spelare de kommande åren, säger hon.