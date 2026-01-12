Prenumerera

Foto: Alamy

Klart: Brian Madjo till Aston Villa

Nilo Ek
Aston Villa stärker offensiven.
Anfallaren Brian Madjo, ansluter från franska Metz.

Aston Villa har gått starkt i Premier League denna säsong. Samtidigt har det funnits brister på forward-positionen. Nu säkrar Birminghamklubben upp anfallaren Brian Madjo.

17-åringen ansluter från Metz och enligt transferexperten Fabrizio Romano landar affären på 12 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 128 miljoner kronor.

Madjo noterades för fem framträdanden i Ligue 1 den här säsongen.

