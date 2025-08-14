Klart: Malick Yalcouyé lånas ut till Swansea

Han tillbringade förra säsongen på lån hos österrikiska Sturm Graz.

Nu står det klart att Malick Yalcouyé lånas ut på nytt – men till Swansea.

Där kommer han att tillbringa den nyss påbörjade Championship-säsongen.

Den förre detta IFK Göteborg-talangen Malick Yalcouyé såldes till Premier League-klubben Brighton för ett år sedan.

Därefter tillbringade mittfältaren säsongen i österrikiska Sturm Graz innan han återvände till ”The Seagulls”.

Sedan tidigare spelar de två svenskarna Melker Widell och Zeidane Inoussa i klubben som både Snoop Dogg och Luka Modric har köpt in sig i.

Med Brighton har mittfältaren från Mali kontrakt till och med sommaren 2029.