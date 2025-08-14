Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klart: Malick Yalcouyé lånas ut till Swansea

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Han tillbringade förra säsongen på lån hos österrikiska Sturm Graz.
Nu står det klart att Malick Yalcouyé lånas ut på nytt – men till Swansea.
Där kommer han att tillbringa den nyss påbörjade Championship-säsongen.

Den förre detta IFK Göteborg-talangen Malick Yalcouyé såldes till Premier League-klubben Brighton för ett år sedan.

Därefter tillbringade mittfältaren säsongen i österrikiska Sturm Graz innan han återvände till ”The Seagulls”.

Nu står det klart att 19-åringen lånas ut på nytt – men till Swansea City i Championship – där han kommer att tillbringa den nyligen påbörjade säsongen.

Sedan tidigare spelar de två svenskarna Melker Widell och Zeidane Inoussa i klubben som både Snoop Dogg och Luka Modric har köpt in sig i.

Med Brighton har mittfältaren från Mali kontrakt till och med sommaren 2029.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt