Klart: Malick Yalcouyé lånas ut till Swansea
Han tillbringade förra säsongen på lån hos österrikiska Sturm Graz.
Nu står det klart att Malick Yalcouyé lånas ut på nytt – men till Swansea.
Där kommer han att tillbringa den nyss påbörjade Championship-säsongen.
Den förre detta IFK Göteborg-talangen Malick Yalcouyé såldes till Premier League-klubben Brighton för ett år sedan.
Därefter tillbringade mittfältaren säsongen i österrikiska Sturm Graz innan han återvände till ”The Seagulls”.
Nu står det klart att 19-åringen lånas ut på nytt – men till Swansea City i Championship – där han kommer att tillbringa den nyligen påbörjade säsongen.
Sedan tidigare spelar de två svenskarna Melker Widell och Zeidane Inoussa i klubben som både Snoop Dogg och Luka Modric har köpt in sig i.
Med Brighton har mittfältaren från Mali kontrakt till och med sommaren 2029.
Swansea City is delighted to confirm the signing of Malick Yalcouyé on loan for the 2025-26 season, subject to international clearance and visa approval 🦢
👉 https://t.co/XE4elfy5t1 pic.twitter.com/ZCbSqB4uUK
— Swansea City AFC (@SwansOfficial) August 14, 2025
