Malte Pålsson lämnar ÖSK: ”Enorm personlighet”

Örebro SK har säkrat kontraktet i superettan.

Nu tackar målvakten Malte Pålsson för sig.

– Det är med stort vemod som jag nu tackar för mig i sportklubben, säger Pålsson i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2024 som Örebro SK valde att värva målvakten Malte Pålsson från Halmstads BK.

Därefter spelade 26-åringen samtliga matcher i superettan förra året – medan han i år har tappat förstaplatsen och noterades för elva starter.

Nu står det klart att burväktaren tackar för sig i klubben då hans kontrakt går ut.

– Malte har varit en kämpe och en krigare som representerat vår svartvita klubb med bravur, säger sportchefen Enes Ahmetovic i ett uttalande och fortsätter:

– Vi alla kommer minnas hans väldigt bra prestationer under 2024 och jag själv kommer minnas honom som en karaktär som alltid gjorde sitt bästa för gruppen samt visade professionalitet, även när saker inte gick hans väg. Det är en enorm personlighet som vi är tacksamma och stolta över att ha haft i klubben. Vi önskar honom stort lycka till i alla hans framtida åtaganden.

Malte Pålsson själv:

– Det är med stort vemod som jag nu tackar för mig i sportklubben. Ni har alla betytt väldigt mycket för mig, speciellt under mitt första år. All kärlek ni gav mig är något jag aldrig kommer att glömma. Det här året blev inte som någon av oss hade velat och det känns tungt att lämna på detta sätt, men oavsett, har ni iallafall vunnit en ny supporter. Tack ÖSK, säger Pålsson.





