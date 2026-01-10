Klart: Målvaktstalangen förlänger med Ljungskile SK

Ljungskile SK säkrar upp William Henriksson Liljedahl, 21.

Målvakten skriver på ett nytt avtal över 2027.

Ljungskile SK är klart för superettan. Nu har klubben säkrat upp målvakten William Henriksson Liljedahl. 21-åringen skriver ett nytt avtal över säsongen 2027.

– Känns otroligt bra att få fortsätta vara en del av LSK-andan och denna grupp. Ser fram emot att fortsätta försöka bidra varje dag till att göra mig själv och laget bättre för att nå nya höjder, säger målvakten på klubbens hemsida.

Förra säsongen spelade han för Ljungskiles U21-lag.