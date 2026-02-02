Klart: Manchester City kallar tillbaka Nypan

Sverre Nypan återkallas av Manchester City.

Lånet med Middlesbrough bryts alltså i förtid.

Manchester City knöt till sig den norske jättetalangen Sverre Nypan och mittfältaren lånades direkt Middlesbrough.

I Championship-klubben har det blivit sparsamt med speltid, framförallt på slutet och nu står det klart att lånet bryts i förtid.

Manchester City meddelar denna måndag att man återkallat mittfältaren.

”Han återvänder nu till Manchester där hans utveckling kommer att övervakas av Pep Guardiola och Citys ledarstab”, skriver klubben via sin hemsida.

Den norske jättetalangens kontrakt med Manchester City sträcker sig över säsongen 2030.