Klart: Max Watson lämnar Norrköping – klar för polsk klubb

Max Watson lämnar IFK Norrköping.

Han är klar för polska Ruch Chorzow.

– Jag är oerhört stolt, glad och tacksam över att ha fått bära den vita tröjan, säger Watson via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping och polska Ruch Chorzow är överrens om en övergång för Max Watson. Han lämnar klubben efter 58 matcher.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla i och runt IFK Norrköping för de här två åren. Jag är oerhört stolt, glad och tacksam över att ha fått bära den vita tröjan. Det är en fantastisk förening med underbara människor, både på och utanför planen, och jag tar med mig många fina relationer och minnen för livet. Jag kommer att fortsätta följa laget och önskar er all lycka och framgång i framtiden, säger Max Watson via klubbens hemsida.

Sportchef Henrik Jurelius:

– Max är en mycket uppskattad lagkamrat och han agerar alltid professionellt. När möjligheten dök upp såg vi det som en bra möjlighet för alla parter. Vi tackar Max och önskar honom all lycka i sin fortsatta karriär.

I allsvenskan i fjol stod Watson för 2 mål.