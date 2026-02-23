Klart: MFF säkrar upp talang – lånas ut direkt

Malmö FF skriver A-lagskontrakt med Medjen Llumnica.

Samtidigt lånas han ut till BK Olympic.

– Det här har varit en dröm sedan jag kom till MFF, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF säkrar upp talangen Medjen Llumnica, 19. Mittfältaren som senast kommer från klubbens P19-lag skriver sitt första A-lagskontrakt med MFF.

Samtidigt lånas han ut till samarbetsklubben BK Olympic som huserar i Ettan Södra.

– Det är såklart speciellt för mig. Det här har varit en dröm sedan jag kom till MFF för fyra år sedan. Det känns riktigt bra och jag känner mig stolt att representera den här föreningen. Min resa här har inte varit spikrak men i MFF:s akademi har jag utvecklats mycket både som spelare och person. Jag har tagit mig igenom de tuffare perioderna och kämpat mig vidare, så nu känns det riktigt bra, säger Llumnica på MFF:s hemsida.

MFF-sportchefen Daniel Andersson:

– Medjen tog stora steg under förra året i vårt P19-lag. Efter en fin utvecklingskurva har han gjort sig förtjänt av ett A-kontrakt och nu lånar vi ut honom till Olympic för att ge honom de sista verktygen för att ta steget upp till seniorfotboll.