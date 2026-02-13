Klart: Mittbacken förlänger med tyska storklubben

Dayot Upamecano har fattat ett beslut.

Bayern München har visat stort förtroende.

Detta då man har valt att förlänga fransmannens kontrakt – fram till sommaren 2030.

Foto: Alamy

Det var under sommaren 2021 som den franska mittbacken Dayot Upamecano flyttade från RB Leipzig till Bayern München. Sedan dess har 27-åringen spelat 180 matcher i vilka det har blivit sex mål och elva målgivande passningar.

Med ett halvår kvar på sitt avtal har framtiden för den franska landslagamannen inte stått klar. Detta fram till i dag, då Bayern München meddelar att man har förlängt med 27-åringen.

Det nya avtalet sträcker sig fram till sommaren 2030, vilket mittbacken själv är glad över.

– Jag är verkligen glad över att stanna i Bayern och fortsätta att spela i det här laget, säger han i ett uttalande och fortsätter:

– Vi har ett fantastiskt lag och en fantastisk tränare. Vi har stora mål tillsammans. I livet handlar det alltid om mentalitet. Jag ger allt för mina lagkamrater, i varje träningspass, jag vill hålla nollan i varje match och vinna så många titlar som möjligt med Bayern.

Sportchefen i Bayern München, Max Eberl, om förlängningen:

– Dayot Upamecano är ytterligare en central figur i vårt lag som vi har kunnat förlänga med. En trupp behöver ankarpunkter, och vi har nästa med Dayot. Frågan är ofta inte vem man värvar utan vem man utvecklar. Dayot har mognat till en internationell toppspelare här i Bayern. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa tillsammans.





