Klart: Mittfältare klar för Östers IF

Östers IF stärker upp truppen inför kommande säsong.

Filip Olsson, 26, är klar för klubben.

– Filip är en stor och stark spelare med en imponerande löpkapacitet, säger sportchef Ola Larsson via klubbes uttalande.

Foto: Bildbyrån

Östers IF gör sig redo för en säsong i superettan. Då stärker klubben upp mittfältet med Filip Olsson. 26-åringen kommer senast från Sirius men var under hela förra säsongen utlånad till Sandvikens IF. I Sandviken spelade Olsson 28 matcher varav 25 från start och noterades för tre mål och ett assist.

Sportchef Ola Larsson är nöjd med sitt nyförvärv.

– Filip är en stor och stark spelare med en imponerande löpkapacitet. Jag gillar hans hans förmåga i offensiv tredjedel där han både kan hitta fina instick och ta egna avslut utifrån. Dessutom har han bevisat tidigare att han kan vara en bidragande poängspelare. Vi har skrivit ett tvåårsavtal med ytterligare ett optionsår och han ansluter till laget redan idag som samlas för att köra lite fystester innan vi drar igång med premiärträningen på fredag, säger Ola Larsson.

Filip Olsson berättar om känslorna kring flytten.

– Det känns jätteroligt att vara här. Från den dagen jag fick höra om intresset från Öster har allt gått väldigt snabbt och jag ser verkligen fram emot att dra igång den nya säsongen nu direkt. Jag tycker att vi har alla förutsättningar här för att göra något riktigt bra tillsammans, säger Filip Olsson.

Olsson skriver på ett tvåårskontrakt med klubben.