Klart: Mittfältaren förlänger med IK Oddevold

Adam Engelbrektsson blir kvar i IK Oddevold.

Klubben meddelar ikväll att man är överens om ett nytt kontrakt.

Foto: Bildbyrån

Adam Engelbrektssons kontrakt med IK Oddevold gick ut efter den gångna säsongen, men yttermittfältaren kommer inte att lämna klubben.

Uddevallaklubben meddelar denna tisdagskväll att man är överens om ett nytt avtal.

– Det här känns väldigt inspirerande och jag är taggad på att dra igång en ny säsong med laget. Jag har ju varit i Oddevold nästan hela min karriär och Oddevold är mitt hem, säger Engelbrektsson via klubbens hemsida.

Det nya avtalet sträcker sig över 2026.

– Skönt att Adam är klar. Han presterade på en hög nivå under 2025 och vi hoppas att han kan ta ytterligare en nivå under 2026 och bidra med fler mål och poäng, säger klubbens manager Rikard Nilsson.

Den gångna säsongen noterades han för tre mål och tre assist på 29 matcher i superettan.

